صرف صحى القاهرة الكبرى: تسرب مواد بترولية سبب إشعال حرائق بخمس مواقع تابعة للشركة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أنه حدث تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى أدى إلى نشوب حرائق بخمس مواقع تابعة للشركة فى محطتى القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.

و تم السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدنى ولا توجد أى خسائر بالارواح وجارى حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع ب 5 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع ب4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.