زيت السمك لصحة قلبك.. تعرف على المقدار المناسب لجسمك

كتبت إيناس البنا

أصبحت المكملات الغذائية جزءًا لا يتجزأ من نمط حياتنا الحالي، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن من خلال النظام الغذائي وحده.أحد هذه المكملات الغذائية هو زيت السمك، الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ويعتبر مفيدًا لصحة القلب.

من المهم ملاحظة أن المكملات الغذائية ليست بديلاً لنظامك الغذائي، يجب تناولها فقط للحصول على ما يكفي من عنصر غذائي مهم معين كل يوم، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناولها بالجرعة المناسبة أمر بالغ الأهمية، لأن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عدم الراحة.

فوائد زيت السمك لصحة القلب

وفقا لموقع " OnlyMyHealth" يعد زيت السمك مصدرًا غنيًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية ومن المعروف أن له فوائد صحية عديدة، وتعتبر ضرورية لأن الجسم لا يستطيع إنتاجها بمفرده، ويجب الحصول عليها من خلال النظام الغذائي".

تشير النتائج إلى أن أوميجا 3، قد يساعد في تقليل خطر الوفاة المرتبطة بالقلب، والنوبات القلبية، وغيرها من أحداث القلب والأوعية الدموية، يتم استخراج زيت السمك من الأسماك الزيتية مثل التونة والأنشوجة والماكريل، من بين أنواع أخرى من الأسماك.

وجد أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك لديهم انخفاض معدل الإصابة بأمراض القلب، حيث إن زيت السمك يلعب دوراً حيوياً في خفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بضغط الدم ويمنع تكوين اللويحات المسئولة عن تصلب الشرايين.

هل هناك آثار جانبية؟

التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا لمكملات زيت السمك هو مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك الغثيان أو الإسهال أو الانتفاخ أو عسر الهضم.

ما هي كمية زيت السمك التي يجب أن تتناولها في اليوم الواحد؟



مكملات زيت السمك تأتي عادة مع توصيات بشأن الجرعات على ملصق المنتج، من الضروري الالتزام بهذه الإرشادات ما لم يوجهها أخصائي الرعاية الصحية.

على الرغم من عدم وجود توصية محددة بشأن كمية زيت السمك التي يجب أن تتناولها، إلا أن هناك توصيات بشأن إجمالي تناول أوميجا 3.

توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) البالغين بتناول ما بين 500 إلى 1000 ملليجرام من أوميجا 3 يوميًا.

بحسب المكتب المكملات الغذائية، يحتاج الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة إلى أقل كمية، 0.5 جرام يوميًا، بينما يحتاج الذكور بعمر 14 عامًا فما فوق إلى الكمية الأكبر، 1.6 جرام يوميًا، لدى الإناث توصيات أقل قليلاً من الذكور في جميع الفئات العمرية، حيث تحتاج النساء فوق 14 عامًا إلى 1.1 جرام يوميًا، لدى النساء الحوامل والمرضعات توصيات أعلى قليلاً تبلغ 1.4 و 1.3 جرامًا يوميًا على التوالي.

