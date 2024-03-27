رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد التصفيات النهائية لمسابقة الأزهرى الصغير

الإسكندرية - أسماء على بدر

تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، تصفيات "مسابقة الأزهرى الصغير"، على مستوى منطقة الإسكندرية الأزهرية للعام الدراسي/2023/2024، لمعاهد إدارات: (المنتزه- شرق- وسط) التعليمية. وخلال الزيارة.

واطمأن على انتظام سير العمل فى المسابقة، مشددًا على ضرورة الالتزام بقواعد الاختبارات لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، موجهًا الشكر لإدارة شئون القرآن، بقيادة الشيخ محروس شرف، كما أثنى على هدوء واستقرار اللجان وتوثيق المسابقة بالتعاون مع إدارة الكمبيوتر التعليمى، بقيادة المهندسة وفاء جويد.

وأضاف "جاويش" أنه من خلال متابعة هذه المسابقة ومتابعة رياض الأطفال بالمعاهد لمسنا تميز أطفال المنطقة بالثقة بالنفس، وهو ما نشكر عليه معلمات رياض الأطفال بالمعاهد، ونشجعهم على الاستمرار فى ذلك.

من جانبها أوضحت نعمة علام، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، أن المسابقة تتكون من أربعة مستويات: المستوى الأول: حفظ 4 أجزاء أو أكثر. المستوى الثاني: حفظ 3 أجزاء. المستوى الثالث: حفظ جزءان. المستوى الرابع: حفظ جزء واحد.

وتُعدّ مسابقة الأزهرى الصغير أحد أهم الفعاليات التى ينظمها قطاع المعاهد الأزهرية؛ وتستهدف المسابقة، الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وتنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر الشريف، ويحصل الفائزون فى المسابقة على جوائز قيّمة، تقديرًا لجهودهم فى حفظ كتاب الله.