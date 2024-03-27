اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس جنوب إفريقيا يرحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة

الأربعاء، 27 مارس 2024 09:57 ص
رئيس جنوب إفريقيا يرحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة سيريل رامافوزا
بريتوريا (أ ش أ)

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رحب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذى يطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة.

وقال رامافوزا - في بيان أوردته وكالة أنباء جنوب إفريقيا الحكومية - "علينا أن نغتنم الفرصة التي يتيحها قرار مجلس الأمن لوضع أساس متين لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات. نحن بحاجة لوقف المذبحة والبدء في السير على طريق السلام".

وأكد أن "جنوب إفريقيا لا تزال تشعر بالقلق لأنه خلال أكثر من خمسة أشهر منذ تصاعد الصراع، فقد الآلاف أرواحهم، بما في ذلك أكثر من 13 ألف طفل"، مضيفا أنه "لذلك من الضروري أن تلتزم الأطراف بقرارات مجلس الأمن".

 







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