تفاصيل التحقيق مع 5 متهمين بالنصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

كتبت أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والتزوير من خلال شركة توظيف أموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، وحاولوا غسل حصيلة نشاطهم الإجرامي والتي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.

سبق وذكرت المعلومات، أن المتهمين زاولوا نشاط توظيف الأموال، وقاموا بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة، وحاولوا غسل حصيلة نشاطهم الإجرامي والتي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.

وكشفت عدة بلاغات عن قيام "5 أشخاص" بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية، إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

وألقي القبض علي المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واعترفوا بالاتهامات التي تضمنها البلاغ بشأن قيامهم بإنشاء شركة وهمية لإستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخارج والاستيلاء منهم علـى مبالغ مالية وحاولوا غسل حصيلة نشاطهم الإجرامي والتي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.