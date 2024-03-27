تفاصيل إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار فى مخدر الاستروكس

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المرج، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة والاتجار فى مخدر "الاستروكس" وتوزيعه على عملائهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الإستروكس المخدر - أقراص مخدرة.

ونصت المادة 34 من قانون الإجراءات والمخدرات رقم 182 سنة 1960 وتعديلاته، أن عقوبة الاتجار قد تصل إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى 500,000 جنيه أما التعاطى فإن العقوبة المقررة هى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل 10000 جنيه وهناك عقوبة على الحيازة المجردة من أى قصد وتناظر عقوبة التعاطي.