بدون متهم.. عشرات الضحايا على يد "جاك السفاح"

إعداد أحمد حسني

لكل جريمة متهم يقوم بها مهما صغرت أو كبرت، لكن في حقيقة الأمر أن هناك بعض القضايا خالفت هذه القاعدة ووقعت الجريمة ولم يٌكشف عن الجاني أو المتهم.

حلقات جديدة يقدمها اليوم السابع على مدار 30 يوما في شهر رمضان الكريم، يناقش فيها أبرز القضايا التي قيدت "ضد مجهول"، ولم يستدل فيها على متهم رغم مرور أعوام عديدة على ارتكابها.

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جاك

السفاح

فى عام 1888 بلندن وقعت قصة جاك السفاح

جاك السفاح هو الاسم الذى أطلقته الصحافة البريطانية على قاتل مجهول الهوية كان نشطاً فى المناطق الفقيرة جداً فى منطقة "وايت تشابل" وما حولها فى لندن عام 1888، وقد نشأ هذا الاسم من رسالة كتبها شخص يدعى أنه القاتل، ونُشرت الرسالة فى وسائل الإعلام ما أثار الكثير من الرعب والقلق ببريطانيا آنذاك.

القصة بدأت بوقوع مجموعة من جرائم القتل الغامضة فى لندن عام 1888، بدأت بقتل 5 سيدات بمنطقة "غوانى" بلندن بطريقة واحدة توحى أن قاتلهن واحد، حيث قتلت السيدات بالخنق ثم قطعت شرايين رقابهن وأعقب ذلك عملية تشويه دقيقة توحى بأن القاتل خبير تشريح.

أثارت جرائم القتل الكثير من علامات الاستفهام وبثت الرعب فى قلوب الإنجليز، وحظيت الجرائم بتغطية إعلامية واسعة خاصة بعد ورود رسائل لوسائل الإعلام تحمل اسم "جاك السفاح" ومرفقة بالرسائل أجزاء من كُلى بشرية، خلال عامى 1888 و1889.

وأثار فشل أجهزة الشرطة والقانون فى تحديد هوية القاتل احتجاجات واسعة وشكوك فى الأمن الداخلى لبريطانيا العظمى آنذاك، أسفرت عن استقالة وزير الداخلية ورئيس شرطة لندن على إثر هذا الفشل.