الداخلية تواصل مكافحة جرائم الإتجار بالمخدرات فى الدقهلية والأقصر والمنوفية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الدقهلية، الأقصر، المنوفية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ففي مديرية أمن الدقهلية تم ضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة مركز شرطة أجا، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات)، وضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

وفي مديرية أمن الأقصر تمكنت القوات من ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو - فرد محلى وطلقة)، وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1 كيلو جرام من مخدر البانجو - فرد محلى وطلقة)، وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتمكنت القوات في مديرية أمن المنوفية من ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة منوف، وبحوزتهما (كمية لمخدر البانجو – فرد محلى وطلقة)، وضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزتهما (1,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش– فرد محلى وطلقة)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ970 ألف جنيه تقريباً.