استشهاد 3 شبان وإصابة 7 آخرين جراء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها

رام الله (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد 3 شبان وإصابة 7 آخرين بجروح وصفت بعضها بالخطيرة، جراء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها، والاستعانة بطائرات إسرائيلية مُسيرة في قصف لموقع فى حارة الدمج بالمُخيم الواقع شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الشهداء الثلاثة هم: أيمن يوسف عزوقة "19 عاما" برصاص في الصدر والبطن، ومحمد ناصر السبتي (19 عاما) جراء تعرضه للقصف، وحمزة حسام عرعراوى، جراء تعرضه للقصف، وكان أول الشهداء الثلاثة (عزوقة) استشهد عند مُنتصف الليل، برصاص الاحتلال في مدينة جنين، وقد أعلن مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر، استشهاده مشيرا إلى أنه وصل إلى المستشفى بسيارات الهلال الأحمر الفلسطيني وقد فارق الحياة، مُتأثرًا بإصابته الخطيرة، ومنعت قوات الاحتلال إسعاف الهلال الأحمر من علاج الشاب أيمن يوسف عزوقه؛ ما أدى لاستشهاده.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، وداهمت عددًا من المنازل في عدة أحياء؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وأصيب خمسة أشخاص برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في بلدة قباطية جنوب جنين بعد مداهمة عدة آليات إسرائيلية لها.