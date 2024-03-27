آثار حريق مزرعة الإسماعيلية الضخم.. والحماية المدنية تحاول السيطرة "صور"

الإسماعيلية -السبد فلاح

أجرى تليفزيون "اليوم السابع"، بث مباشر من موقع حريق مزرعة الإسماعيلية الضخم، والذى اندلع فى مزرعة على مساحة 5 أفدنة بمنطقة الساتر عزبة الداوويس والتابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، منذ 20 ساعة وما زالت النيران مشتعلة حتى الآن، ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على الحريق.

وتواصل الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، محاولات السيطرة على حريق ضخم نشب فى هيش ومخلفات زراعية معاد تدويرها وذلك بقرية الدواويس التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

وكانت قد تلقَّت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، مساء أمس الثلاثاء، بلاغًا بنشوب حريق فى هيش ومخلفات زراعية معاد تدويرها وذلك بقرية الدواويس التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، بضرورة التعامل الفورى مع كافة الأحداث الطارئة، والاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها وحلها عن طريق التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وعلى الفور، تابع محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية تداعيات الحريق من خلال مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، حيث قامت أطقم الشبكة بالتواصل مع كافة الجهات المعنية، وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء، وسيارتين إسعاف؛ للسيطرة على الحريق والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم التواصل مع مركز ومدينة القصاصين، للدفع بعدد 4 سيارات مياه و2 "لودر" لفتح الطريق والمساعدة فى إطفاء الحريق، كما تم التواصل مع الحماية المدنية؛ للتأكد من إخماد الحريق والسيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية أو مادية.



اثار-الحريق-مازالت-فى-الموقع



اثار-حريق-الاسماعيلية



آثار-مرعبة-لحريق-مزرعة-الإسماعيلية



آثار-مرعبة-لحريق-مزرعة-الإسماعيلية-الضخم



استمرار-أعمال-الإطفاء



استمرار-محاولات-إطفاء-الحريق



سيارات-الإطفاء-في-موقع-حريق-الإسماعيلية