وزارة الأوقاف تعلن اسماء الواعظات الحاصلات على دورة رائدات فكر مستنير

كتب لؤى على

قالت وزارة الأوقاف إنه في إطار جهودها في مجال تمكين المرأة من العمل القيادي والدعوي تبوأت (16) قيادة نسائية درجة وكيل وزارة أو مدير عام بالأوقاف، منهن أربع قيادات حاصلات على درجة الدكتوراة، كما شهد عمل الواعظات نقلة نوعية كبيرة في وزارة الأوقاف ، ظهر أثرها ملموسًا بالمساجد والمحافل الدعوية ، وتميزت العديد منهن بأداء جدّ متميز منهن ، حتى صرن بحق رائدات فكر ، ومن أبرز الواعظات المتميزات:

أولًا : الحاصلات على دورة رائدات فكر

1. الواعظة/ آمال غالب أبو الحسن أبو الروس - القاهرة

2. الواعظة/ عبير أنور محمد خيرى - القاهرة

3. الواعظة/ فاطمة عنتر محمد بدري - القاهرة

4. الواعظة/ مروة رجب أحمد السيد غزال - القاهرة

5. الواعظة/ منى عبد العظيم السيد سليم نجم - القاهرة

6. الواعظة/ مها رضوان عبد الرازق سالم - القاهرة

7. الواعظة/ ميرفت عزت محمد عثمان - القاهرة

8. الواعظة/ نيرفانا إبراهيم محسن سرحان - القاهرة

9. الواعظة/ وفاء عبد السلام عبد السلام - القاهرة

10. الواعظة/ يمنى محمد أبو النصر مقدم - القاهرة

11. الواعظة/ أسماء محمود عبد الفتاح رضوان - الجيزة

12. الواعظة/ جيهان يس يوسف محمود عبد الحافظ - الجيزة

13. الواعظة/ سحر محمد شوقي محمد المرسي - الجيزة

14. الواعظة/ منال عبد المجيد محمود المسلاوي - الجيزة

15. الواعظة/ دينا إبراهيم أحمد إبراهيم أبو الخير - الدقهلية

16. الواعظة/ ولاء مصطفى بكر البطة - الدقهلية

17. الواعظة/ أنوار أحمد عبد الصمد صولة - الغربية

18. الواعظة/ سحر رؤوف صبري ناجي - الغربية

19. الواعظة/ سمية صبري إبراهيم عبد العزيز - البحيرة

20. الواعظة/ ميادة عبد الخالق محمد الجندي - البحيرة

21. الواعظة/ راندا عبد الرازق محمد جمعة - الشرقية

22. الواعظة/ هبة مختار علي سعيد عبد الجواد - الفيوم

23. الواعظة/ تقوى مجدي محمد علي - الإسماعيلية

24. الواعظة/ سماح إبراهيم أحمد شرف - الإسكندرية

25. الواعظة/ سحر محمود محمد همام - بورسعيد

26. الواعظة/ نهى علي الدسوقي علي - البحر الأحمر

27. الواعظة/ إيناس خيري عبد الصادق - جنوب سيناء

28. الواعظة/ صفاء حجازي محمد عبد السلام - المنيا

29. الواعظة/ هالة محمد ربيع أحمد حسن - المنيا

30. الواعظة/ فاطمة إبراهيم محمد عبد الرحيم - قنا

ثانيًا : الحاصلات على لقب واعظة متميزة

1. الواعظة/ بهيرة محمد بدر الدين خير الله - الإسكندرية - التميز الدعوي لعام 2023م

2. الواعظة/ دينا باز عبد السميع علي - القاهرة - التميز الدعوي لعام 2023م

3. الواعظة/ رشا محمد أحمد الهمشري - الغربية - التميز الدعوي لعام 2023م

4. الواعظة/ سالي عادل محمد صالح - البحر الأحمر - التميز الدعوي لعام 2023م

5. الواعظة/ سميرة محمود محمد حسين - المنيا - التميز الدعوي لعام 2023م

6. الواعظة/ شيماء عبد الفتاح عبد العزيز - المنوفية - التميز الدعوي لعام 2023م

7. الواعظة/ لبنى عبد العزيز محمد القاضي - كفر الشيخ - التميز الدعوي لعام 2023م

8. الواعظة/ هانم عبد الرازق إبراهيم إسماعيل - سوهاج - التميز الدعوي لعام 2023م

9. الواعظة/ هدى أمين عبد الرحمن إسماعيل - الإسماعيلية - التميز الدعوي لعام 2023م

10. الواعظة/ وفاء أمين إبراهيم الزقم - المنوفية - التميز الدعوي لعام 2023م

11. الواعظة/ إيمان محمد أبو المعاطي - الغربية - جودة الأداء الدعوي

12. الواعظة/ أماني علي محمد مرشدي - القاهرة - جودة الأداء الدعوي

13. الواعظة/ ناهد عفيفي قطب حسن - القاهرة - واعظة متميزة 2023م

14. الواعظة/ ندى حمدي حسن مصطفى - القاهرة - واعظة متميزة 2023م

15. الواعظة/ حنان سعد محمد سعد - البحيرة - واعظة متميزة 2023م

16. الواعظة/ ناهد إبراهيم محمد عقل - سوهاج - واعظة متميزة 2023م

كما تؤدي جميع الواعظات من زميلاتهن واجبهن الدعوي بتميز وكفاءة واقتدار.







