ميادين جديدة جاهزة للافتتاح أول أيام عيد الفطر فى شرم الشيخ .. تفاصيل

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء 5 ميادين بمدينة شرم الشيخ والوقوف علي مدى جاهزيتها للافتتاح في إطار جولاته التفقدية المتواصلة للوقوف علي آخر مستجدات المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، وضمن استكمال أعمال التجميل بالمدينة.

كما تفقد المحافظ ميدان أصدقاء البيئة أمام مجلس المدينة، وميدان العِلم امام المعهد الازهري والمدارس بحي النور، ميدان العدالة أمام المحكمة، ميدان الهضبة بمطلع الهضبة، ميدان دلتا شرم خلف دلتا شرم بمنطقة الهضبة.

وأشار المحافظ إلى أن الميادين جاهزة للافتتاح أولى ايام عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الأعمال تشمل أعمال وتماثيل فنية معبرة عن اسم الميدان، وأعمال إنارة أحواض زهور ونجيلة، وأعمال تجميلية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ.

كما ترأس المحافظ جلسة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي رقم ( 2) التي عقدت بمكتب المحافظ بشرم الشيخ، بحضور اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ومدير المالية المالية، ومدير مديرية الاسكان، ومديري صندوق الاسكان، والشئون القانونية، و مديري الإدارات المعنية، ورؤساء المدن المعنية.

استهل المحافظ الجلسة بالتصديق علي محضر الجلسة السابقة، وعرض الموقف المالي للصندوق، ومناقشة اللائحة المالية والإدارية لحساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي، وتم خلال الجلسة عرض موقف الوحدات السكنية الشاغرة بمدينة طابا لاستكمال تخصيصها، وعرض موقف استكمال إنشاء عدد ( 5) عمارات بعدد 60 وحدة سكنية بمدينة نويبع ، كما تم ايضا عرض الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول علي وحدة سكنية من حصة المحافظ الـ 2 % بنظام الكاش.



ميادين جديدة جاهزة للافتتاح



ميادين جديدة جاهزة للافتتاح



ميادين جديدة جاهزة للافتتاح