مسؤول بـ(اف بي اي): حادث انهيار جسر بالتيمور ليست له صلة بالإرهاب

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أعلن مسؤول بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) أنه بناء على المعلومات الحالية، فإن حادث انهيار جسر بالتيمور بولاية "ميريلاند" الأمريكية ليس له صلة بالإرهاب.



وقال بيل ديلبانيو العميل الفيدرالي المسؤول عن مكتب بالتيمور الميداني التابع (لإف بي آي) -في مؤتمر صحفي نقلته قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء- إنه "ليس هناك أي معلومات محددة وذات مصدقية تشير إلى وجود أي صلة للإرهاب في هذا الحادث".



بدوره، أكد وزير النقل بولاية "ميريلاند" بول فيديفيلد أنه يجري حاليا البحث عن 6 مفقودين، فيما جرى انقاذ شخصين، نُقل أحدهما إلى المستشفى والأخر بخير.



فيما كشف حاكم ولاية "ميريلاند" ويس مور عن أن طاقم السفينة أصدر إشارة استغاثة قبل الاصطدام بالجسر؛ الأمر الذي سمح للسلطات بمنع تدفق حركة المرور ومنع المزيد من السيارات من الصعود على متن الجسر.



جدير بالذكر أن سفينة حاويات تحمل علم سنغافورة قد اصطدمت بالجسر، الذي يبلغ طوله 1.6 ميلا؛ مما أدى إلى انهيار جزء منه وأسفر عن سقوط عدة مركبات في المياه الباردة للنهر.