عوض تاج الدين: الرئيس يضع المنظومة الصحية على رأس أولوياته

كتبت أمل علام

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، خلال الاحتفال بيوم الطبيب، إن الرئيس يسعى لتطوير المنظومة الطبية فى مصر ويضع المنظومة الصحية على رأس أولوياته، معربا عن الفخر بكونه مستشارا للرئيس السيسى لشئون الصحة والوقاية، مضيفا أن الذى يقدمه الطبيب المصرى يدعو للفخر والعرفان.

وأضاف، إن الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء الأسبق الذى رحل وترك 3 من أبنائه الطبيبات، هو الذى قام بتوطين جراحة القلب فى مصر، وأول من أنشا الرعاية المركزة للقلب فى طب عين شمس.