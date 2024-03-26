اليوم السابع
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عوض تاج الدين: الرئيس يضع المنظومة الصحية على رأس أولوياته

الثلاثاء، 26 مارس 2024 03:32 م
عوض تاج الدين: الرئيس يضع المنظومة الصحية على رأس أولوياته الدكتور احمد السبكى والدكتور عوض تاج الدين
كتبت أمل علام

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، خلال الاحتفال بيوم الطبيب، إن الرئيس يسعى لتطوير المنظومة الطبية فى مصر ويضع المنظومة الصحية على رأس أولوياته، معربا عن الفخر بكونه مستشارا للرئيس السيسى لشئون الصحة والوقاية، مضيفا أن الذى يقدمه الطبيب المصرى يدعو للفخر والعرفان.

 

وأضاف، إن الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء الأسبق الذى رحل وترك 3 من أبنائه الطبيبات، هو الذى قام بتوطين جراحة القلب فى مصر، وأول من أنشا الرعاية المركزة للقلب فى طب عين شمس.

 







يوم الطبيب المصرى

الاحتفال بيوم الطبيب

مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية

دور الطبيب

حمدى السيد



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