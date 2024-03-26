عميد طب قصر العينى يتفقد مستشفى الطوارئ لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى

كتب محمد صبحى

تفقد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، مستشفى الطوارئ والاستقبال، اليوم الثلاثاء، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، برفقة الدكتور أحمد البتناونى مدير المستشفى.

واطلع الدكتور حسام صلاح خلال الجولة على دفاتر حضور وانصراف الأطباء والإداريين وأطقم التمريض، وكذلك تفقد الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة فى مستشفى الطوارئ.

ووجه عميد كلية طب قصر العينى خلال الجولة بضرورة النهوض بمستوى الخدمات الطبية والعمل على تقديم الخدمات لجميع المرضى المترددين على مستشفى الطوارئ بكفاءة عالية.