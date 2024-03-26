اليوم السابع
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سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع 40 جنيها ليسجل 3070 جنيها

الثلاثاء، 26 مارس 2024 09:21 ص
سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع 40 جنيها ليسجل 3070 جنيها مشغولات ذهبية - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 مستهل تعاملات اليوم بحوالي 40 جنيها حيث سجل الذهب 3070 جنيها للجرام من عيار 21 وهو عيار المشغولات والعملات الذهب في مصر وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3509 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3070 جنيها.

عيار 18 يسجل 2631 جنيها.

عيار 14 يسجل 2047 جنيها.

الجنيه الذهب 24560 جنيها.

 

تطورات الطلب العالمي على الذهب

بيانات مجلس الذهب العالمي الأخيرة أظهرت تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس، وذلك بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.


فقد وصل صافي التدفقات الداخلة إلى 1 طن ذهب بعد أن سجلت الصناديق في الولايات المتحدة تدفقات بمقدار 17.2 طن ذهب، في حين شهدت الصناديق في المنطقة الأوروبية خروج تدفقات نقدية بمقدار 15.6 طن ذهب.


يعكس هذا ارتفاع الطلب الاستثمار على الذهب من جديد وسط تزايد التوقعات أن قرار خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي يقترب، أيضاً هناك إقبال ضخم على أسواق العقود الآجلة للذهب الأمر الذي يوفر دعم مستمر لأسعار المعدن النفيس.

 







الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم

سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم الآن

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

عيار الذهب21

الذهب اليوم عيار 21

عيار 21 اليوم

سعر عيار 21

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب




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