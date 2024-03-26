جدل حول قرار مادورو إعادة ترشحه للانتخابات رسميا

فاطمة شوقى

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاثنين، رسميا ترشحه لإعادة انتخابه أمام الهيئة الانتخابية، ويطمح الرئيس لفترة ولاية جديدة والفوز بالانتخابات الرئاسية ، المقرر إجراؤها 28 يوليو ، وبالتالى يتوقع أن يدوم 18 عاما فى السلطة، أى أكثر بـ4 سنوات من عمر سلفه هوجو تشافيز عندما توفى فى عام 2013.

وصل مادورو إلى المؤتمر الوطني الانتخابي في سيارة دفع رباعي حمراء، برفقة الآلاف من الذين استدعاهم الحزب الاشتراكي الحكومي الفنزويلي (PSUV)، وهم يحملون ملصقًا عليه رسم بالفحم لوجهي بطل الاستقلال سيمون بوليفار وشافيز، و قامت عشرات المجموعات الأخرى المرتبطة بالتشافيزية بإضفاء الطابع الرسمي على دعمها للرئيس.



ودعا الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الحكومي أعضائه إلى مرافقة الرئيس إلى المجلس الانتخابي الوطني. وأقيمت منصة في الساحة المحيطة بها صورة للرئيس وعبارة: "الحب الناضج للوطن".



وأظهر العديد من الفنزويليين دعمهم لنيكولاس مادورو، وقال بيدرو ماتا، البالغ من العمر 52 عاماً: "نيكولاس هو الأمل، إنه استمرار لمشروع بدأه القائد هوجو شافيز".



ولإضفاء الطابع الرسمي على التسجيل، قدم النائب الأول لرئيس الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي، ديوسدادو كابيلو، اسم مادورو إلى الهيئة الانتخابية وأكد أنه تم اختياره في 317 ألف جمعية حزبية.



وقال كابيلو في إشارة إلى المجلس الانتخابي الوطني "اليوم نحن هنا نحترم ما أمرت به قواعد الحزب. العالم يعرف ويعرف أن هذه الانتخابات ستجرى في أفضل هيئة انتخابية في معظم أنحاء العالم".



من جانبه، ألقى مادورو كلمة أمام الحشد على منصة بالقرب من المركز الوطني الانتخابي بعد إعلان طموحه رسميًا وقال: "أقسم لكم ..في 28 يوليو، عيد الميلاد السبعين للقائد هوجو شافيز، سنذهب ليهزمهم مرة أخرى." أنا لست المرشح، لا ..المرشح هنا هو شعب فنزويلا!".

كما هاجم مادورو وسائل الإعلام مؤكدا أنها لا "تظهر الحقيقة".



وفيما يتعلق بعملية التصويت، قال إنه ستكون هناك انتخابات في 28 يوليو ، واتهم "الحق" بوجود مخططات ضد الفنزويليين، "اليمين ليس لديه سوى مصالح اقتصادية لتسليم إمبراطورية أمريكا الشمالية إلى براثنها. .لقد كرسوا أنفسهم للمطالبة بفرض عقوبات".



وأصر مادورو، الذي كرس نفسه خلال خطابه لاستبعاده والتأكد من اختياره هوجو شافيز، على أنه تم تسجيل 10 مرشحين حتى الآن، لذلك قال للمعارضين "أيها القلة، لا ترتدي ملابسك، لن تذهبوا"، في إشارة إلى مرشحة المعارضة ، ماريا كورينا ماتشادو.



وأفاد رئيس حكومة كاراكاس وزعيم الحزب الاشتراكي الموحد، ناحوم فرنانديز، عن اعتقال ثلاثة رجال يُفترض أنهم كانوا يسعون لاغتيال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو خلاللتسجيل ترشيحه لدى المجلس الانتخابي الوطني. وأضاف أن أحدهم كان يحمل متفجرات معه.

وأعربت الأرجنتين وكوستاريكا والإكوادور وغواتيمالا وباراغواي وبيرو وأوروغواي في بيان مشترك عن "قلقها إزاء العوائق أمام تسجيل" المعارضة.



وقال الخبير السياسي خورخي موران إن التشافيزية سعت من خلال حجب البرنامج الوحدوي إلى تكرار سيناريو عام 2018، عندما قاطع الجزء الأكبر من المعارضة الانتخابات الرئاسية، داعية إلى الامتناع عن التصويت وإدانة عمليات التزوير.



كما تم ترشيح تسعة مرشحين يقدمون أنفسهم كمعارضين، لكن في بعض الحالات تم تصنيفهم على أنهم "عقارب"، وهو مصطلح يستخدم في فنزويلا لتسمية "المتعاونين".