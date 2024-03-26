بعد اعتماد قرارا يطالب بوقف إطلاق النار فى غزة.. هل قرارات مجلس الامن ملزمة؟

وكالات

تبنى مجلس الامن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

فهل ستلتزم إسرائيل بالقرار؟

القرارات الصادرة عن مجلس الامن لها قوة قانونية وهي ملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى إجماع أو توافق لصدور قرار، ويمكن للمجلس إصدار بيان رئاسي "مجلس الأمن" غير ملزم يعبر عن موقف المجلس بشأن المسألة، ويمكن أن يحتوي هذا البيان على تحذيرات أو تهديدات باتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل، لكن إسرائيل لها سوابق في عدم الامتثال للقرارات الدولية.

وقال يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي علق على قرار مجلس الامن قائلا "لن نوقف إطلاق النار وسندمر حماس ونستمر في حربنا حتى عودة الرهائن".

كما هاجم بيني جانتس الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية قرار مجلس الأمن وقال على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) إن " دولة إسرائيل التزاما أخلاقيا بمواصلة القتال حتى إعادة المختطفين".

وأضاف أن "قرار مجلس الأمن ليس له أي أهمية عملية بالنسبة لنا، وعلى أية حال، سوف نستمر في الاستماع إلى صداقاتنا، وسوف نفعل دائما ما هو صحيح لأمن إسرائيل".

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد 3 من مشروعات القرارات بشأن الحرب في غزة، وامتنعت أيضا مرتين عن التصويت لتسمح للمجلس بتبني قرارات استهدفت تعزيز المساعدات إلى غزة والدعوة إلى هدن ممتدة في القتال.

واستخدمت روسيا والصين أيضا حق النقض ضد مشروعي قرارين أمريكيين بشأن الصراع وذلك في أكتوبر ويوم الجمعة الماضي.