مجلس الأمن الدولى يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار فى غزة

وكالات

تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وكانت قد عقدت قبل قليل، جلسة لمجلس الأمن الدولى للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الاثنين، قد أعرب عن أمله أن يتم التصويت بالإجماع على مشروع القرار، الذي سيتم التصويت عليه في وقت لاحق مساء اليوم، بمجلس الأمن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات.

وقال اشتية، في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة برام الله: "آمل أن ترتقي جميع الدول الأعضاء إلى مستوى شلال الدم النازف في غزة، وأن يتم إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار، فتصرف إسرائيل الإجرامي كدولة مارقة فوق القانون، وكدولة مجرمة، يجعل من يقف معها شريكا في الجريمة".

ومن جانبه، ثمن مندوب موزمبيق في مجلس الأمن الجهود والمقترحات بشأن مشروع قرار لإنهاء الأوضاع الكارثية في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.