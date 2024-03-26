اليوم السابع
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البورصة المصرية.. هبوط المؤشر الرئيسى بنسبة 0.98% بجلسة الثلاثاء

الثلاثاء، 26 مارس 2024 01:52 م
البورصة المصرية.. هبوط المؤشر الرئيسى بنسبة 0.98% بجلسة الثلاثاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.950 تريليون جنيه. 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 29057 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 35425 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 12382 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 6697 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 9540 نقطة.

 







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