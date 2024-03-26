إنشاء سبعة معامل للاختبارات الإلكترونية بجامعة أسوان

أسوان- صلاح المسن

نجحت جامعة أسوان، في إنشاء مركز للاختبارات الإلكترونية، والذي يتضمن 7 معامل بالمبني الإداري الجديد في منطقة صحارى، وذلك تيسيرا علي الطلاب وتوفيرا للوقت والجهد، أكد ذلك الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، أن سعة كل معمل تتراوح ما بين 56 إلى 230 جهازا لتصبح السعة الإجمالية لمركز اللاختبارات الإلكترونية 750 جهازا .



وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان في " تصريحات صحفية" أن مجلس جامعة أسوان ناقش انتظام العملية التعليمية خلال شهر رمضان المبارك، ومدي استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2023م، والتي يشهدها 28 ألف طالب وطالبة في 20 كلية ومعهد.

كما وافق مجلس جامعة أسوان، على عدد من الترقيات والتعيينات ومنح عدد من الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة،بما يتوافق مع الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بجامعة أسوان.

وكان قد انعقد مجلس جامعة أسوان، رقم (141) برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومستشاري رئيس جامعة أسوان، حيث افتتحت أعمال المجلس بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.