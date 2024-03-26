إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 10 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى القاهرة أسوان أمام مركز سمالوط شمال المنيا ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى القاهرة أسوان وتحديدًا أمام مركز سمالوط.



انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعى.