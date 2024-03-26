صحة المنيا تواصل تنظيم قافلة طبية بقرية أسطال ضمن مبادرة "حياة كريمة"

المنيا-حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الثلاثاء، تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أسطال بمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

وكانت المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية دفش التابعة لمركز سمالوط خلال يومي 20 و21 من مارس الجارى، حيث تم الكشف الطبي على 1709 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على عدد 379 حالة جراحة، 417 حالة أطفال، 338 باطنة، ، 103 حالات نساء، 74 أسنان، 158جلدية، و166 أنف وأذن، 74 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 237 تحليلا متنوعا، و7 حالات موجات صوتية و6حالات أشعة سينية و 140 كشف مبكر للضغط والسكر ، وخلع أسنان لعدد 5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 13 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 114 مترددا .

