أكاديمية المعلمين تعلن إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية المطلوبة للترقى

كتب محمود طه حسين

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم اجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، موضحة أنه في ضوء موافقة وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الاكاديمية المهنية للمعلمين على تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2023 / 2024 أونلاين عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين تم مد فترة تنفيذ تدريب المعلمين ممن يشغلون مستوى وظيفتي معلم ومعلم أول فقط لمن لم يستكمل .

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، على من لم يحضر من الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2023/2024 بالمديريات التعليمية، الالتزام بالدخول على منصة المعلم من خلال موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين لحجز برنامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين "برنامج مهارات عامة في التدريس والمعلم الرقمي " في الفترة من 27 مارس 2024 حتى 15 ابريل 2024 واتباع اجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقا للإعلان المنشور على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ، و سوف يتم مخاطبة مديري مديريات التربية والتعليم بخطة تنفي باقي الوظائف المستهدفة للترقي الذين تم تسجيل ترشحهم حرصا على سلامة العمل على المنصة طبقا للخطة التي تضعها الإدارة العامة لمركز المعلومات

ونبهت على ضرورة تعميم نشرة دورية على ديوان المديرية والادارة التعليمية وجميع المدارس وكذلك على الموقع الالكتروني الخاص بكل مديرية تعليمية بالفئة المستهدفة والمواعيد المحددة لها المشار إليها لضمان إعلام المعلمين المرشحين للترقي خلال المدة الزمنية المعلن عنها ، مع اعتبار هذا الامر هام وعاجل جدا وتحت رعاية مديري مديريات التربية والتعليم .