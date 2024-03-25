7 أطعمة يجب تجنبها للحفاظ على صحة معدتك

كتبت فاطمة خليل

يركز الكثير من الناس على ما يأكلونه لتحقيق نمط حياة صحي، ومع ذلك، ليست كل الأطعمة متساوية عندما يتعلق الأمر بصحة الجهاز الهضمي، حيث يمكن لبعض الأطعمة أن تلحق الضرر بالأمعاء، مما يؤدي إلى عدم الراحة والالتهابات ومشاكل صحية طويلة الأمد، بحسب موقع تايمز ناو.

يعد الحفاظ على أمعاء صحية أمرًا ضروريًا للصحة العامة، كما أن تجنب الأطعمة التي تعتبر ضارة لأمعائك أمر بالغ الأهمية.

من خلال تقليل استهلاكك للأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والدهون المتحولة والمحليات الصناعية والجلوتين ومنتجات الألبان والأطعمة الغنية بالتوابل، يمكنك دعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل مخاطر مشاكل الجهاز الهضمي.

7 أطعمة تضر معدتك:

الأطعمة المصنعة:

غالبًا ما تكون الأطعمة المصنعة محملة بالدهون غير الصحية والسكريات والمواد المضافة الصناعية، والتي يمكن أن تعطل توازن البكتيريا في أمعائك. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر العديد من الأطعمة المصنعة إلى الألياف والمواد الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي. تم ربط الاستهلاك المنتظم للأطعمة المصنعة بالتهاب الأمعاء وزيادة خطر الإصابة بحالات مثل متلازمة القولون العصبي ومرض التهاب الأمعاء

المشروبات السكرية:

المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، مثل الصودا وعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة، يمكن أن تلحق الضرر بالأمعاء. الاستهلاك المفرط للسكر يمكن أن يغذي البكتيريا الضارة في الأمعاء، مما يؤدي إلى خلل في البكتيريا المعوية.

علاوة على ذلك، يمكن أن تساهم المشروبات السكرية في حدوث التهاب في الجهاز الهضمي وتزيد من خطر الإصابة بحالات مثل متلازمة الأمعاء المتسربة، يمكن أن يؤدي اختيار الماء أو شاي الأعشاب أو الماء المملوء بالفواكه محلي الصنع إلى دعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل التأثير السلبي على الأمعاء.

الدهون المتحولة:

الدهون المتحولة هي دهون صناعية توجد في العديد من الأطعمة المصنعة والمقلية، بما في ذلك الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة المعبأة والسلع المخبوزة. يصعب على الجسم هضم هذه الدهون ويمكن أن تؤدي إلى التهاب بطانة الأمعاء، ارتبط استهلاك الدهون المتحولة بزيادة خطر الإصابة بالحالات الالتهابية مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، لحماية أمعائك، اختر الأطعمة الكاملة غير المصنعة واختر الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات.

المحليات الصناعية:

في حين أن المحليات الصناعية قد تبدو وكأنها بديل صحي للسكر، إلا أنها يمكن أن يكون لها آثار سلبية على صحة الأمعاء.

أظهرت الدراسات أن المحليات الصناعية يمكن أن تغير تكوين بكتيريا الأمعاء، مما يؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي والالتهابات في الأمعاء.

علاوة على ذلك، تم ربط بعض المحليات الصناعية، مثل الأسبارتام والسكارين، بمشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات والإسهال. بدلًا من المحليات الصناعية، استخدم المحليات الطبيعية باعتدال، مثل العسل أو ستيفيا.

الجلوتين:

بالنسبة للأفراد الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين أو مرض الاضطرابات الهضمية، يمكن أن تكون الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين ضارة للأمعاء. الغلوتين هو بروتين موجود في القمح والشعير والعديد من الأطعمة المصنعة.

منتجات الألبان:

في حين أن منتجات الألبان هي عنصر أساسي شائع في العديد من الأنظمة الغذائية، إلا أنها يمكن أن تشكل مشكلة بالنسبة لبعض الأفراد، وخاصة أولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية الألبان. عدم تحمل اللاكتوز هو عدم القدرة على هضم اللاكتوز، السكر الموجود في الحليب ومنتجات الألبان، بسبب نقص إنزيم اللاكتاز. يمكن أن يؤدي استهلاك منتجات الألبان إلى أعراض مثل الانتفاخ والغازات وآلام البطن والإسهال لدى الأفراد الذين لا يتحملون اللاكتوز. يمكن أن يساعد اختيار البدائل الخالية من اللاكتوز أو البدائل النباتية في تخفيف الانزعاج الهضمي وحماية صحة الأمعاء.

الأطعمة الغنية بالتوابل:

في حين أن الأطعمة الحارة يمكن أن تضيف نكهة إلى وجبات الطعام الخاصة بك، فإن تناولها بشكل زائد يمكن أن يهيج بطانة المعدة والأمعاء. تحتوي الأطعمة الحارة على مركبات مثل الكابسيسين، والتي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب وتفاقم أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل ارتجاع الحمض، والتهاب المعدة، والقولون العصبي. إذا كنت تعاني من مشاكل حساسية في المعدة أو الجهاز الهضمي، فمن الأفضل الحد من تناول الأطعمة الغنية بالتوابل واختيار البدائل الأكثر اعتدالًا.