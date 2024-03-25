وزارة الأوقاف :حققنا نقلة نوعية فى الدفع بالشباب على منابر المساجد الكبرى

كتب لؤى على

قالت وزارة الاوقاف أنه في إطار خطة الدولة المصرية للدفع بالشباب، حققت الوزارة نقلة نوعية في الدفع بالشباب سواء في العمل القيادي بتولي أكثر من ثلاثين قيادة شابة ومن هم تحت سن الخمسين درجات رئيس قطاع ووكيل وزارة ومساعد وزير ومدير عام ، أم في اعتلاء المنابر حيث اعتلى آخرون من الشباب منابر المساجد الكبرى ومساجد آل البيت ، ومن هؤلاء :

الدكتور/ على الله شحاته الجمال - إمام مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

الدكتور/ مصطفى عبد السلام محمد محمد - إمام مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

الدكتور/ مؤمن إبراهيم فهمي مصطفى - إمام مسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة.

الدكتور/ محمود الهلالي الهلالي عبد الصمد - إمام المسجد الأحمدي بطنطا.

الدكتور/ محمد طه رمضان رمضان - إمام مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

الدكتور/ محمد منصور محمد هبالة - إمام مسجد المهند بالقاهرة.

الشيخ/ يسري محمود شفيق عزام - إمام مسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة.

الشيخ/ أحمد عصام فرحات الموجي - إمام مسجد السيدة زينب بالقاهرة.

الشيخ/ أحمد عبد الهادي علي محمد - إمام مسجد السيدة زينب بالقاهرة.

الشيخ/ محمد محمود محمود العدل - إمام مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

الشيخ/ أحمد دسوقي محمد مكي - إمام مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

الشيخ/ أيمن منصور عبد العزيز متولي - إمام مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

الشيخ/ محمود محمد الأبيدي - إمام المسجد الجامع الكبير بمدينتي.

الشيخ/ محمد عبد العال محمد الدومي - إمام مسجد مصطفى محمود بالجيزة.

الشيخ/ أحمد شرف الدين أحمد - إمام مسجد النصر بالدقهلية.