روحانيات الشهر الكريم.. دموع وخشوع فى تراويح ليلة 16 من رمضان بالأزهر (فيديو)

كتب: محمد الأحمدى

شهدت صلاة التراويح الليلة بالجامع الأزهر الشريف توافد آلاف المصلين فرحا وبهجة بروحانيات شهر رمضان المبارك والذى انتهى نصفه والليلة هى ليلة 16 رمضان المبارك.

ويحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

وتقدم المصلين الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور فتحي الفقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وجمعٌ من علماء الأزهر، وتقام صلاة العشاء الليلة من سورة الكهف برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سور: الكهف ومريم وطه، برواية شعبة عن الإمام عن عاصم الكوفي، ورواية رويس عن يعقوب الحضرمي، ورواية خلاد عن الإمام حمزة الكوفي.