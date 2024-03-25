هيئة الدواء تكشف تفاصيل الخطة العلاجية لمريض السل.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية تفاصيل خطة العلاج الخاصة بمريض الدرن وقالت: يستلزم علاج الدرن الاستمرار في تناول العلاج لمدة ٦-٩ أشهر حتى عند الشعور بتحسن الأعراض تدريجيًا بعد أسابيع من بدأ العلاج.​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الخطة العلاجية للسُّل الرئوي ​النشط تتضمن النقاط التالية .​

١ - يشمل العلاج تناول عدد من المضادات الحيوية المحددة تحت إشراف الطبيب

٢- قد يحتاج المريض لعلاجات إضافية في حالة حدوث مضاعفات من المرض

٣- يمكن للمريض إنهاء العزل بعد انتهاء الفترة الأولى للعلاج، وهي أول شهرين، والتأكد من سلبية البصاق

٤- من الضروري اتخاذ بعض الاحتياطات الأساسية لمنع انتشار العدوى إلى المحيطين به

٥- يُنصح بعدم التوقف عن تناول الدواء قبل إكمال الخطة العلاجية

٦- يتم علاج حالات السل المقاومة لمضادات الميكروبات من خلال أنظمة أخرى محددة، وخطة علاجية أطول ما بين ٢٤-٩ شهرًا حسب نوع / سلالة البكتيريا المسببة للعدوى