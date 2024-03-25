هيئة الدواء تكشف تفاصيل الخطة العلاجية لمريض السل.. تفاصيل

كشفت هيئة الدواء المصرية تفاصيل خطة العلاج الخاصة بمريض الدرن وقالت: يستلزم علاج الدرن الاستمرار في تناول العلاج لمدة ٦-٩ أشهر حتى عند الشعور بتحسن الأعراض تدريجيًا بعد أسابيع من بدأ العلاج.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الخطة العلاجية للسُّل الرئوي النشط تتضمن النقاط التالية .
١ - يشمل العلاج تناول عدد من المضادات الحيوية المحددة تحت إشراف الطبيب
٢- قد يحتاج المريض لعلاجات إضافية في حالة حدوث مضاعفات من المرض
٣- يمكن للمريض إنهاء العزل بعد انتهاء الفترة الأولى للعلاج، وهي أول شهرين، والتأكد من سلبية البصاق
٤- من الضروري اتخاذ بعض الاحتياطات الأساسية لمنع انتشار العدوى إلى المحيطين به
٥- يُنصح بعدم التوقف عن تناول الدواء قبل إكمال الخطة العلاجية
٦- يتم علاج حالات السل المقاومة لمضادات الميكروبات من خلال أنظمة أخرى محددة، وخطة علاجية أطول ما بين ٢٤-٩ شهرًا حسب نوع / سلالة البكتيريا المسببة للعدوى
الخطة العلاجية لمريض السل
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