ميناء دمياط يستقبل 42 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17606 طن تشمل : 986 طن كلينكر و 208 طن كحول و 8265 طن يوريا و 3055 طن اسمنت معبأ و 1950 طن مولاس و 3142 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55339 طن تشمل : 18404 طن قمح و 10800 طن خردة و 4791 طن حديد و 909 طن ذرة و 2600 طن سلاج و 1114 طن خشب زان و 785 طن كسب عباد و 4950 طن كسب فول صويا و 5340 طن بضائع متنوعة و 2364 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 646 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 901 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 309 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2892 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68840 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 142072 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3897 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5210 شاحنة .