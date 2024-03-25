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ميناء دمياط يستقبل 42 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 25 مارس 2024 03:43 م
ميناء دمياط يستقبل 42 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17606 طن تشمل : 986 طن كلينكر و 208 طن كحول و 8265 طن يوريا و 3055 طن اسمنت معبأ و 1950 طن مولاس و 3142 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55339 طن تشمل :  18404 طن قمح و 10800 طن خردة و 4791 طن حديد و 909 طن ذرة و 2600 طن سلاج و 1114 طن خشب زان و 785 طن كسب عباد و 4950 طن كسب فول صويا و 5340 طن بضائع متنوعة و 2364 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 646 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 901 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 309 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2892 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68840 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 142072 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3897 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5210 شاحنة .

 

 







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