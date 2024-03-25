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شاهد مشروع حاجز الأمواج الغربى بميناء دمياط.. فيديو

الإثنين، 25 مارس 2024 11:14 ص
شاهد مشروع حاجز الأمواج الغربى بميناء دمياط.. فيديو ميناء دمياط - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل فيديو يوضح أعمال تنفيذ حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط البحري، وهو من أهم المشروعات المنفذة بميناء دمياط، ويتم إنشاء حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط بإجمالي أطوال 5,4 كم، ويعتبر حاجز الأمواج أهم عمل هندسى لميناء دمياط .

يهدف لتأهيل الميناء ليصبح من الموانئ المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط. 

وتواصل الحكومة أعمال تطوير ميناء دمياط من خلال التعاون بين شركات القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء دمياط لتوسعة الميناء وإنشاء محطة جديدة، بجانب أعمال التطوير التى تمت على الأرصفة.

تنفذ وزارة النقل 80 مشروعا بالموانئ بتكلفة 129 مليار جنيه، بمشاركة 100 شركة من القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذ مشروعات " مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بإنشاء أرصفة بطول 18 كم - إنشاء محطة تحيا مصر (الأرصفة 55 – 62) بطول 2,5 كم بميناء الإسكندرية - إنشاء رصيف 85 / 3 بميناء الإسكندرية.

كما تم إنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف 100 بميناء الدخيلة بإنشاء أرصفة بطول 1.8 كم - إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بإنشاء أرصفة بطول 1,16 كم - إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة بإنشاء رصيف بطول 540 متر - إنشاء محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر 1 و 2) بميناء دمياط بإنشاء أرصفة بطول 2 كم و 3,4 كم.







النقل

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