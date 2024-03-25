اليوم السابع
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الإثنين، 25 مارس 2024 07:04 م
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ممثل الصحة العالمية: السل يؤدى لوفاة 3500 شخص وإصابة 30 ألف يوميا بالعالم

الإثنين، 25 مارس 2024 05:24 م
ممثل الصحة العالمية: السل يؤدى لوفاة 3500 شخص وإصابة 30 ألف يوميا بالعالم ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر
كتبت أمل علام

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قال الدكتور نعمة سعيد عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال الاحتفال باليوم العالمى للسل، إن السل يتسبب فى وفاة 3500  شخص يوميا، وأكثر من 30 ألف إصابة على مستوى العالم يوميا، موضحا أن السل من الأمراض القاتلة والاحتفالية لتوعية الأشخاص  بخطورة مرض السل.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تسعى للتخلص من السل بحلول 2030، وتطبيق البرامج المهمة للوقاية والحد من السل ، موضحا انه من المهم اكتشاف الحالات وتناول المخالطين العلاج الوقائى . مشيرا إلى أن العبء كبير وكلن يمكن الوقاية منه وأيضا علاجه .

وقال إن النازحين فى غزة متكدسين فى مكان محدود مما يؤدى الى تفشى مرض السل، موضحا، انه فى غزة متوقع تفشى العديد من الأمراض ومن ضمنها الدرن، موضحا ،  ان منظمة الصحة العالمية تصدر الدلائل الارشادية لعلاج السل.

وأكد، على أن هناك لقاح جديد للسل سيطرح قريبا ،  وهذا اللقاح الجديد هو لقاح مناسب لجميع الفئات ويحمى من جميع أشكال الدرن ، موضحا أن البرنامج القومى لمكافحة الدر ن فى مصر  على مستوى عالى جدا.







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