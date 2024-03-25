اليوم السابع
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مستشار الرئيس للصحة: انخفاض حالات السل فى مصر لأقل من 10 حالات لكل 100 ألف

الإثنين، 25 مارس 2024 04:36 م
مستشار الرئيس للصحة: انخفاض حالات السل فى مصر لأقل من 10 حالات لكل 100 ألف د عوض مع ممثلى الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، خلال احتفالية اليوم العالمى للدرن اليوم بالقاهرة، إنه بالنسبة لإحصائيات الدرن أو السل فى مصر فى تنخفض باستمرار موضحا، إنه فى فترة من الفترات كانت نسب الإصابة بالسل فى مصر تصل إلى 350 ألف لكل 100 ألف حاليا أصبحت الحالات ما بين 10 إلى 11 حالة لكل 100 ألف.

وأضاف، إن الأدوية الجديدة متوافرة حاليا فى مصر، مشيرا إلى أن البرنامج القومى لمكافحة الدرن هو برنامج ناجح جدا ومؤثر ويسير بخطوات طبية رائعة، وحقق نتائج كبيرة جدا، موضحا، إن مرض الدرن مرض معدى ومؤثر، وللأسف الشديد إن معظم حالات الدرن الإيجابية فى الدول منخفضة الدخل فى افريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

وأكد، إن الوضع فى مصر تحسن كثيرا بسبب دعم الدولة وتوفير  أماكن العلاج، حيث أن مصر بها مراكز لعلاج الأمراض الصدرية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، ويتم الكشف والتشخيص والعلاج بالمجان، واستطعنا على مدى السنوات السابقة أن نوفر العلاج  بالمجان ويشمل على كافة أنواع الأدوية، موضحا إن هناك نوع مقاوم للأدوية، وهى أيضا متوافرة فى مصر ،ونتائجها كبيرة ،مضيفا، إن القوى البشرية الطبية هى التى تعالج حالات السل، وهى نفسها التى استطاعت أن تعالج حالات كورونا.

وقال إن الطب الوقائى المصرى يقوم بدور كبير جدا وتوفر العلاج والكشف عن الحالات، وينصح أى مريض يصاب المرض التوجه لعلاجه فورا والمتابعة، وأى مريض يشتكى من أى مرض من الأمراض الصدرية أن يتوجه إلى أماكن العلاج .

د عوض تاج الدين مع د وجدى امين
د عوض تاج الدين مع د وجدى امين

 







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