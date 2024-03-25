لو بتعانى من الحساسية الموسمية.. نصائح لتخفيف الأعراض

كتبت فاطمة خليل

الحساسية الموسمية مشكلة شائعة لدى الكثير من الأشخاص مع دخول فصل الربيع، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC)، فإن حبوب اللقاح هي أحد مسببات الحساسية الشائعة المنقولة بالهواء ومن المعروف أنها تسبب أعراضًا غير مريحة لدى العديد من الأشخاص.

وبحسب موقع usatoday تنتشر حبوب اللقاح عن طريق النباتات والأشجار والعشب، وتتواجد عمومًا بتركيزات أعلى خلال المواسم الأكثر دفئًا يعتمد نوع وكمية حبوب اللقاح الموجودة في الهواء على النباتات الموجودة في المنطقة والموقع والبيئة التي تعيش فيها.

ردود الفعل الشائعة لحبوب اللقاح

رد فعل حبوب اللقاح الأكثر شيوعا هو التهاب الأنف التحسسي، المعروف أيضا باسم "حمى القش".

تحدث حمى القش عندما يستجيب جهازك المناعي لحبوب اللقاح التي تدخل جسمك، ويطلق مواد كيميائية دفاعية تسبب أعراضًا مثل سيلان الأنف والاختناق.

قد تعاني أيضًا من التهاب الملتحمة التحسسي، وهو التهاب بطانة العين، مما يسبب الاحمرار والماء والحكة التي نربطها بموسم الحساسية.

الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الربو لديهم أيضًا خطر متزايد لتفاقم الأعراض بسبب التعرض لحبوب اللقاح، مما يسبب نوبات الربو جنبًا إلى جنب مع ردود الفعل الشائعة الأخرى.

نصائح لموسم حبوب اللقاح والحساسية الموسمية

إذا كان لديك حساسية من حبوب اللقاح أو كنت تعاني من الربو، فيمكنك اتخاذ خطوات لحماية نفسك، ومن النصائح التي يجب على مرضى الحساسية اتباعها:

- التحقق من توقعات الطقس

على غرار توقعات الطقس، تتوفر توقعات حبوب اللقاح للمراجعة قبل الخروج. التحقق منها يمكن أن يساعد في التخطيط ليومك بطريقة تقلل من احتمالية زيادة الحساسية لديك.

- تناول أدوية الحساسية والربو

هناك الكثير من أدوية الحساسية المتوفرة بدون وصفة طبية في الصيدلية للمساعدة في تخفيف الأعراض.

ومن الضرورى تناول أدوية الحساسية أو الربو دائمًا على النحو الذي يحدده الطبيب.

- حافظ على نظافتك

قد تلتقط جزيئات حبوب اللقاح عندما تخرج من المنزل، مما يسبب تزايد الحساسية، يمكنك الحد من التعرض عن طريق تجنب لمس عينيك أثناء وجودك بالخارج وغسلها عند عودتك إلى المنزل.

يمكنك أيضًا الاستحمام بعد الخروج لإزالة حبوب اللقاح من بشرتك وشعرك، ويمكنك تغيير ملابسك بعد الخروج.

أغلق النوافذ

إن إبقاء النوافذ مغلقة أثناء موسم الحساسية يمكن أن يساعد أيضًا في إبعاد المهيجات عن منزلك إغلاق النوافذ يمكن أن يساعد في منع حبوب اللقاح من دخول منزلك

فكر في استخدام مرشحات تنقية الهواء

الحفاظ على نظافة منزلك قد يكون مفيدًا أيضًا باستخدام مرشحات هواء عالية الكفاءة يمكنك وضع المرشحات في نظام التهوية وتكييف الهواء في منزلك أو نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للمساعدة في منع الجزيئات المزعجة في الهواء.