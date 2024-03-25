ضبط مخدرات بقيمة 730 ألف جنيه في حملات أمنية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة ، الأقصر ، الجيزة) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الجهود عن ضبط(عاطلين - لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت)، وبحوزتهما (1,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية – فرد محلى وعدد من الطلقات)، وضبط (عاطلان – لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة كوم حمادة وبحوزتهما (1,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – دراجة نارية "بدون لوحات")، وضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (730 ألف جنيه ) تقريباً.