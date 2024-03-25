رئيس جامعة المنصورة يشهد مبادرة "كراتين الخير" لأسرة طلاب من أجل مصر

الدقهلية - محمدالحبشي

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة المرحلة الأخيرة لمبادرة "كراتين الخير"، التى تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، وبالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، حيث سيتم توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف المناطق بمحافظة الدقهلية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية، ورائد أسرة طلاب من أجل مصر، أحمد العشري مدير إدارة رعاية الطلاب بالجامعة.

وأشاد الدكتور شريف خاطر بمبادرة "كراتين الخير"، مفتخرا بشباب الجامعة الواعد من أسرة طلاب من أجل مصر، واتحاد الطلاب والذين نظموا مبادرة مجتمعية على مستوى متميز ورائع لدعم الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك.

وصرح خاطر، بأن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بهذه المبادرات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقا، مؤكدا علي ضرورة العمل على تنشيط مبادرات دعم الأسر الأكثر احتياجا وذلك إطار قيام الجامعة بدورها المجتمعى فى خدمة المجتمع، وتعزيز روح التكافل الإجتماعي خاصة في شهر رمضان المبارك.