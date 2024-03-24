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طلاب طب المنصورة الجديدة يزورون مركز الأورام لدعم الأطفال المصابين.. صور

الأحد، 24 مارس 2024 01:10 م
طلاب طب المنصورة الجديدة يزورون مركز الأورام لدعم الأطفال المصابين.. صور طلاب المنصورة يزورون مركز الأورام
الدقهلية شريف الديب

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نظمت أسرة وقاية بكلية الطب جامعة المنصورة الجديدة، تحت اشراف الدكتورة دينا بدر رائد الاسرة زيارة لمركز الأورام بجامعة المنصورة، وتحديدًا قسم الأطفال، بهدف تقديم الدعم والرعاية للأطفال الذين يعانون من أمراض السرطان حيث تضمنت الزيارة ادخال السرور على الأطفال وتوزيع بعض الهدايا والألعاب عليهم، والاستفادة من خبرات طاقم العمل، وتجميع بعض التبرعات للمركز.

جرى استقبال الطلاب بحفاوة من قبل فريق العمل فى المركز، حيث تم تنظيم جولة تعريفية شاملة للطلاب داخل أقسام المركز والتعرف على العمل الذى يُقدم للأطفال المرضى، بالإضافة إلى فرصة للتواصل مع الأطفال وتقديم الدعم النفسى والتشجيع لهم.

وعبر الطلاب عن سعادتهم وامتنانهم لهذه التجربة القيمة التى أتاحت لهم الفرصة للتعرف عن كثب على حالات الأطفال المرضى وتقديم الدعم لهم، مؤكدين على أهمية دور الطبيب فى تقديم الرعاية النفسية والدعم للمرضى وأسرهم.

من جانبهم، أشادت إدارة المركز بجهود الطلاب وتفانيهم فى خدمة المجتمع وتقديم الدعم للأطفال المرضى، معربة عن تقديرها العميق لمبادرتهم الإيجابية ودورهم الفعّال فى رسم البسمة على وجوه الأطفال وزيادة حماسهم وتفاؤلهم فى مواجهة المرض. تأتى هذه الزيارة فى إطار سلسلة من الفعاليات والأنشطة التى تقوم بها كلية الطب بجامعة المنصورة الجديدة كجزء من رؤيتها الشاملة لتعزيز العمل التطوعى وخدمة المجتمع، مع الحرص على دعم القطاع الصحى وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى بمختلف أنواع الأمراض.

 

 

طلاب المنصورة يزورا مركز الأورام (1)

 

طلاب المنصورة يزورا مركز الأورام 

 

طلاب المنصورة يزورا مركز الأورام (2)
طلاب المنصورة يزورا مركز الأورام

 

طلاب المنصورة يزورا مركز الأورام (3)
طلاب المنصورة يزورا مركز الأورام 

 

طلاب المنصورة يزورا مركز الأورام (4)
طلاب المنصورة يزورا مركز الأورام 

 

طلاب المنصورة يزورا مركز الأورام (5)
طلاب المنصورة يزورا مركز الأورام

 

طلاب المنصورة يزورا مركز الأورام (6)
طلاب المنصورة يزورا مركز الأورام 






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