رئيس المكسيك يصف مشروع ترامب بناء جدار على الحدود بـ "الوهمى"

مكسيكو سيتى (أ ش أ)

وصف الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، مشروع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بناء جدار على الحدود مع المكسيك بأنه وهمى.

واعتبر أوبرادور، في مقابلة متلفزة نقلتها قناة "الحرة" الأمريكي، اليوم الاثنين، أنه يتعين على واشنطن لتخفيف أعداد المهاجرين إنفاق مليارات الدولارات للحد من الفقر في أمريكا اللاتينية وتخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا وكوبا ومنح وضع قانوني لملايين المكسيكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

ويرتقب أن يتواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى مع ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، على أن يكون ملف الهجرة غير الشرعية مجددا في صلب الحملة.

وانتقد ترامب وحزبه الجمهوري بايدن على خلفية عبور عدد قياسي من المهاجرين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.