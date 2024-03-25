جمعية منتجى البطاطس تقرر 300 جنيه مكافأة حضور الجلسات و500 بدل مبيت

كتبت ـ أسماء نصار

نشرت الجريدة الرسمية قرارت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى البطاطس ، بأنه يجوز للجمعية تملك واستئجار الأراضي الزراعية وإدارتها بشرائها وبيعها بما يحقق أغراضها، وأن يجتمع مجلس الإدارة مرة أو مرتين على الأقل كل شهر ويوجه الدعوة للاجتماع رئيس المجلس أو السكرتير فى غيابه.

كما تضمنت القرارت صرف مصروفات الانتقال الفعلية لعضو مجلس الإدارة عن حضور جلسات المجلس ولجانه من محل إقامته إلى مقر الجمعية ويصرف بدل مبيت عن الليلة الواحدة 500 جنيه ، وأيضًا صرف مكافأة حضور الجلسات 300 جنيه عن كل جلسة يحضرها بمجلس الادارة أو لجانه، بشرط ألا يقل عدد الجلسات عن اثنى عشر جلسة وألا تزيد عن 24 جلسة مجلس ادارة ويسترد منه ما قد يكون صرف بالمخالفة فى نهاية السنة المالية بسداده فورًا لخزينة الجمعية أو خصما من أو مستحقات له بالجمعية بالنسبة لبدل السفر أو المأموريات التى يكلف بها الأعضاء خارج البلاد يكون الصرف طبقًا لما يحدده مجلس إدارة الجمعية فى لوائحها الماليه .

كما يسترد من الأعضاء المصاريف التى ينفقونها فى المهام الخاصة المتعلقة بشئون الجمعية والتى يكلفون بها ، بالإضافة الى الحافز الذى يقرره مجلس الادارة طبقًا للمادة 49 من القانون ، كل ذلك مع مراعاة الحد الأقصى المقرر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى وتعديلاته.

