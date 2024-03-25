جريمة حول العالم.. سفاح الشطرنج الروسى قتل 49 ضحية بـ"المطرقة"

كتب كريم صبحى

ارتبطت جرائمه بعدد رقعات الشطرنج، حيث قتل ألكسندر بيشوشكين 63 شخصا، بينما تأكدت الشرطة الروسية من قتل السفاح لـ49 ضحية.



عاش ألكسندر مرحلة طفولة أثرت على سلوكياته، خاصة بعدما أصيب فى جبهته عقب سقوطه من أرجوحته وشخص الأطباء وقتها بأنه أصيب فى القشرة الأمامية فى رأسه التى أثرت على سلوكه مستقبلا، حيث أصبح ألسكندر أكثر عدوانية ويميل للعنف.

تعلم ألكسندر لعبة الشطرنج من جده وكان ماهرا فى تلك اللعبة ويفوز على أشخاص تكبره بسنوات، حتى توفى جده لكنه واصل هوايته بلعب الشطرنج، وكان يدخل المسابقات ويفوز بها، وتزايد سلوكه العدوانى لدرجة أنه كان يهدد زملاءه فى المدرسة بالإيذاء الجسدى.

بدأ الكسندر أولى جرائمه عام 1992 حيث كان يستهدف كبار السن والأطفال المشردين، بعدما يستدرجهم عن طريق إغرائهم بتقديم "الخمور" لهم مجانا، واعترف بعد القبض عليه أنه كان يهدف لقتل الضحايا بعدد رقعات الشطرنج، ويضع زجاجة الخمر فى رأس الضحية بعد تهشيمها بالمطرقة.

وقفت الشرطة الروسية حائرة بسبب كثرة الجرائم واستمرارها، وعدم توصلهم إلى هوية الجانى، حتى تم كشف أمر "ألكسندر بيشوشكين" عن طريق "تذكرة مترو"، حيث عثرت الشرطة الروسية أثناء معاينة أحد ضحاياه فتاة اسمها "مارينا" بعد مقتلها، على "تذاكر مترو" وبفحص كاميرات المراقبة توصل رجال التحقيقات إلى مرافقة بيشوشكين لها قبيل مقتلها داخل محطة المترو، وبالتالى تم توقيفه واعتقاله على الفور.

واعترف بيشوشكين عقب القبض عليه أنه كلما كان يقتل كان يشعر أنه ينفذ إرادة الله للضحية، وأنه يقتل من أجل أن يعيش، فالحياة بدون قتل ليس لها لذة وكان يشعر أنه يفتح الطريق إلى العالم الآخر من أجل هؤلاء الذين يقتلهم، وعندما تم عرض بيشوشكين على الأطباء المتخصصون، بمعهد سيربسكي أقروا بأنه يتمتع بقواه العقلية إلا أنه يعانى من بعض الاضطرابات النفسية، والشخصية المعادية للمجتمع إلى جانب إصابته بالنرجسية.

تم تقديم "ألكسندر" للمحاكمة إثر ارتكابه 49 جريمة قتل، و3 محاولات للقتل، ثم طلبت المحكمة الروسية، إضافة 11 جريمة قتل أخرى إلى جرائمه، ليصبح عدد قتلاه ستين قتيلاً إلى جانب الثلاث ضحايا الباقين على قيد الحياة، لتصدر المحكمة حكما على السفاح الروسى بالسجن مدى الحياة مع حبسه 15 سنة حبسا انفراديا.