جامعة القناة تفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في نسخته الـ30

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتحت جامعة قناة السويس المعرض الثلاثين ( لوتس) للحرف اليدوية و التراثية، بمبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بالتعاون بين كليتي الطب البيطري و كلية الآداب وذلك تحت رعاية ودعم الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس .

وعلى ضوء فاعليات المعرض- أوضح الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن معارض " تراثنا" من أهم المعارض التي تحرص الجامعة على الاستمرار في تنظيمها في نسخ عديدة، وذلك لأهميته في الحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية، ودعم أصحابها، وتوفير ملتقى لتسويق منتجاتهم، بما يدعمهم اقتصاديا واجتماعيا.

بينما أكدت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري أن معارض "تراثنا" هي فرصة عظيمة لكثير من السيدات العارضات، وأصحاب الحرف اليدوية لتسويق منتجاتهن ومعروضاتهن، كما أن هذه المعارض تنمي المهارات الإبداعية والابتكارية لدى العارضين والعارضات، بما يسهم في تمكين المرأة ورفع مستوى معيشتها.

أقيم المعرض بإشراف عام الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وبإشراف وكيلي كلية الطب البيطري، وكلية الآداب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمد الشبراوي، والدكتور حسن نور، والدكتورة راشة أحمد بخيت أمين كلية الطب البيطري.

شارك بالمعرض 45 عارض و عارضة في المجالات المختلفة من منتجات الهاند ميد المتميزة من :

(ديكوباج - إكسسوارت - كروشيه - تريكو - فن تشكيلي - مشغولات رمضان - مشغولات سيناوية - حلويات - مشغولات بالخرز - شنط جلد - ملاءات تطريز وشغل يدوي).









