أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تنظم "دورى رمضانى"

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة الأهلية كثفت أنشطتها خلال الفصل الدراسى الثانى، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، بتنظيم العديد من الفعاليات والندوات والأنشطة الطلابية.

وتابع الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن الأنشطة التي تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة تهدف إلى إكساب الطلاب المعارف والمفاهيم والمهارات، لتنمية وغرس روح الولاء والانتماء لديهم.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان أسرة طلاب من أجل مصر عن تنظيمها لدوري رمضاني على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 25 و26 مارس الجارى.

يأتي الدوري الرمضاني - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وبإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والدكتور محمد علي عبد الهادى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والذي أكد أن الفاعليات تقام على ملاعب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمقرها شرق القناة، مشيراً إلى أن الأنشطة تتضمن كرة القدم ، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة التنس، وتقام المنافسات الساعة السابعة مساء.

