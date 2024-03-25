تموين إسنا تعلن ضخ 115 طن سكر على 9 قرى خلال 15 يوما بشهر رمضان

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، تقديم الدعم للآلاف من المواطنين في مدينة إسنا عبر توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى معارض متنوعة ومنافذ بكافة أرجاء المحافظة، وذلك تحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حيث تم توفير أكثر من 115 طن سكر حر وتوزيعها على 9 قرى بالمدينة.

وفى هذا الصدد صرح أحمد طه مدير الرقابة التموينية بإدارة إسنا التموينية، إنه تم تقديم دعم خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك متمثل فى توزيع 115 طن سكر تمويني بسعر مخفض يصل لـ27 جنيه للكيلو، وذلك لدعم أهالى القرى والنجوع المختلفة، والمساهمة من رجال التموين والرقابة التموينية بالمدينة فى دعم المواطنين بتلك المبادرة المميزة لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة.

ويضيف أحمد طه، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه تم ضخ أكبر كميات من السلع التموينية فى مدينة اسنا، داخل 9 قرى وحواجر وعزب وشوارع وميادين وساحات وصلت لحوالي 115 طن سكر على 9 قرى بمركز ومدينة إسنا، والتي شملت مايلي:- (الحلة التابع لمركز قروى الحلة والكلابية وزرنيخ والحليلة - ومجلس قروى الشغب التابع له الدبابية - ومركز قروى الدير الحميدات والهنادى التابع له مركز قروى كومير والعضايمة – وقرى الترعة والسريب والجزيزة - ومجلس قروى توماس ويشمل توماس واحد وتوماس إتنين وتوماس الوسطى - مركز قروى النمسا التابع له المساوية والقرايا - مركز قروى أصفون التابع له الزنيقة ووبورات المطاعنة وتوماس تلاتة - مركز قروى الكيمان التابع له الشيخ أحود وطفنيس والغريرة - مركز قروى النجوع النواصر الفارسية وباويل وأبو زعفة – وقلب مدينة إسنا بمجلس مدينة إسنا وشارع أحمد عرابي والسيدة زينب والشيخ كوكو وميدان المحكمة وشارع الحكام وشارع الحدادين وميادين وشوارع إسنا).

ويتم عرض السلع الغذائية وبيعها بتخفيضات تتراوح بين 15% حتى 25% ضمن مبادرة أهلاً رمضان، وتشمل المرحلة الأولى للمبادرة 7 مجموعات سلعية أساسية وهي السكر والأرز والفول والعدس والجبن والمكرونة وزيت الطعام، حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية، والزيت العبوة اللتر بين 40 و45 جنيهاً، والمبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة ارتفاع الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة.