تموين الأقصر: تنظيم حملات مكثفة لمتابعة المنشآت البترولية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، عن تنظيم حملات وجولات مكثفة لمتابعة المنشآت البترولية للحفاظ على الدعم والمال العام والتأكد من تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، وذلك منذ بدء الإعلان عن قرارات لجنة تسعير المواد البترولية رقم 280 و281 و282 لعام 2024 بتحريك أسعار المحروقات لتتماشى مع الأسعار العالمية.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه تم إعلان حالة الطوارئ على مدار الأيام الماضية لجميع العاملين بالمديرية من مفتشين تموين وإداريين، وتم عمل غرفة عمليات ميدانية طارئة للمتابعة والإفادة برئاسة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، حيث تم التواصل مع كافة الإدارات التموينية داخل المحافظة، وتم ترصيد جميع كميات المواد البترولية داخل محطات خدمة وتموين السيارات والسفن باستخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي الـATG، وباعتماد سجل 21 بترول لكل محطة وكذلك مستودعات أسطوانات البوتاجاز وأرصدة الغاز الصب داخل محطة تعبئة بوتاجاز الطود، والتأكد من الأسعار الجديدة على الألواح الإلكترونية وطلمبات تموين داخل محطات خدمة السيارات.

كما أكد وكيل وزاره التموين بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم التشديد على خلال الجولات على ضرورة الإعلان عن الأسعار الجديدة للأسطوانات في مكان واضح خارج المستودعات البوتاجاز أو على سيارات نقل الأسطوانات للجمهور، وذلك طبقاً لمسافة التسليم بأقل الأسعار الممكنة لخدمة وراحة المواطنين.

فيما صرح المهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية، بانتظام جميع المنشآت البترولية بالعمل بالأسعار الجديدة، وكذلك بانسيابية وتوافر كمية جميع المواد البترولية المنقولة والمستلمة بالأسعار الجديدة، حيث تم التأكيد على أن الأسعار الجديدة، تشمل ما يلي:- (بنزين 80 بنحو 11 جنيها بنزين 92 بنحو 12.5 جنيها بنزين 95 بنحو 13.5 جنيه)، وكذلك أسعار أسطوانات بوتاجاز المنزلي 100 جنيه، والتجاري 200 جنيه إستلام المستودع، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء رقم 917 لعام 2024، وقرارات لجنة التسعير للمواد البترولية بالتنسيق مع كافه الجهات التنفيذية بمحافظة الأقصر، كما أن منظومة المخابز تعمل على الوجه المعتاد رغم زيادة أسعار المحروقات مما يزيد من دعم الدولة لرغيف الخبز البلدى المدعم للمواطنين مع تشديد الرقابة على المخابز البلدية.



تموين الأقصر المنشآت البترولية للحفاظ على الدعم



متابعة العمل فى مصنع اسطوانات البوتاجاز بالأقصر



متابعة المنشآت البترولية للحفاظ على الدعم والتأكد من تطبيق الأسعار الجديدة



متابعة توافر البنزين فى محطات البنزين والسولار بالأقصر