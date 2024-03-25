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الصحة العالمية: قطاع غزة يعانى مجاعة والوضع يزداد تدهورا وصعوبة

الإثنين، 25 مارس 2024 01:16 م
الصحة العالمية: قطاع غزة يعانى مجاعة والوضع يزداد تدهورا وصعوبة مدير عام الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش، إن الموقف في قطاع غزة يزداد تدهورا وصعوبة على المواطنين في كل يوم، وأصبح من الضروري الوصول لمسارات آمنة والقدرة على السير داخل غزة لتقديم الخدمات والرعاية.

وقال متحدث الصحة العالمية، إن قطاع غزة يعاني من المجاعة والمواطنين لا يحصلون على الطعام الملائم، وهناك حالات كثيرة من الأطفال والنساء الحوامل يعانون من نقص التغذية اللازمة وهو ما يؤثر على إنجاب أطفال أصحاء.

وأضاف أن قرار الكونجرس بتقييد تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سيؤدي إلى أكبر كارثة في المنطقة وسيعرقل دخول المساعدات للقطاع، لافتا إلى أن الوكالة لديها كافة القدرات المتاحة لإحضار الكثير من المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية داخل غزة، ولا يمكن استبدالها في ظل انهيار البنية التحتية وتدميرها بشكل تام.

وناشد متحدث الصحة العالمية، الدول باستمرار دعم لأونروا لاستعادة عملها والوصول للمستشفيات ومساعدة العاملين في المجال الطبي لتنفيذ عملهم وتقديم الخدمة للمواطنين. 







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