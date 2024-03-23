كتبه طبيب.. مدير الصحة العالمية ينشر تقريرا صادما عن مستشفى الشفاء بغزة

كتبت أمل علام

قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن هناك تقريرا كتبه طبيب فى مستشفى الشفاء شمال غزة يؤكد فيه أنه يوجد 50 عاملا صحيا (معظمهم صغار أو متطوعين) و143 مريضا موجودين جميعا في مبنى واحد منذ اليوم الثاني من الغارة، مع عدد محدود للغاية من الطعام والماء وحمام واحد فقط لا يعمل.

وأضاف، أن المرضى في حالة حرجة، والكثير منهم يتم علاجهم على الأرض، ثلاثة مرضى بحاجة إلى العناية المركزة، وتم وفاة مريضين على أجهزة الإنعاش بسبب نقص الكهرباء.

وقال، إنه لا يوجد مرافقين مع المرضى أو من يتولى رعايتهم- مع عدم وجود مستلزمات طبية أساسية، ولا توجد ملابس، ولا أدوية متوفرة، وقد طلب العاملون الصحيون إحالات عاجلة للمرضى.

وتابع ، إنه يمكن سماع الأعمال العدائية في محيط المستشفى، و يشعر العاملون الصحيون بالقلق على سلامة مرضاهم.

وقال الدكتور تيدروس، إن هذه الظروف غير إنسانية على الإطلاق. ندعو إلى إنهاء الحصار فوراً ونناشد الوصول الآمن لضمان حصول المرضى على الرعاية التي يحتاجونها، كما يجب وقف إطلاق النار.



