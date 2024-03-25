السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار فى الهيروين بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "ح.ض" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز دار السلام.

تعود تفاصيل الواقعة لعام 2023، بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، وترويج بضاعته على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته كيس من أكياس الشابو وقطعة من الهيروين وزنت 5 جرام وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات ، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.