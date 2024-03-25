اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 مارس 2024 04:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج

الإثنين، 25 مارس 2024 03:44 م
المشدد 10 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج حبس
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ا.ع.م" سائق بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري بندقية آلية بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بندقية آلية بدون ترخيص ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبتفتيش مسكنه عثر على السلاح.

وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 







سوهاج

جنايات سوهاج

سلاح ناري

السجن

دار السلام




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة