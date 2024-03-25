المشدد 10 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ا.ع.م" سائق بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري بندقية آلية بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بندقية آلية بدون ترخيص ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبتفتيش مسكنه عثر على السلاح.

وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.