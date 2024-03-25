السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين بمعاقبة المتهم "م.م.ا" 31 سنة عاطل و"ا.ا"23 سنة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف لكل منهما جنيه لاتهامهما بالإتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة القسم وترويج المخدرات على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 52 قطعة حشيش ، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.