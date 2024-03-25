البورصة المصرية.. صعود المؤشر الرئيسى بنسبة 0.98% بجلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.964 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 29344 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 35751 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12503 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 6724 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 9597 نقطة.