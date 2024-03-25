البورصة المصرية.. صعود المؤشرات بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 29186 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 35544 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 12434 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 6704 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 9547 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 6916 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وسيتي للتحاليل الطبية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والدلتا للسكر، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.020 مليون وثيقة بدلًا من 3.015 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 6205 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، وابن سينا فارما عدد 170 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 788 سهمًا، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة كونتكت المالية القابضة 5.8 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وكونتكت المالية القابضة عدد 83.1 ألف سهم، 10.6 ألف سهم، 24 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وكونتكت المالية القابضة عدد 1000 سهم، 150 ألف سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 29 سهمًا.

أعلنت شركة جدوى للتنمية الصناعية، شراء المساهم رموز للتنمية عدد 150 ألف سهم بسعر 3.633 جنيه بقيمة إجمالية 545 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 6.17% إلى 6.19%.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وحققت شركة مصر للزيوت والصابون، إيرادات نشاط بلغت 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 وحتى 29 فبراير عام 2024، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ الفائض قبل الضرائب 537 ألف جنيه مقابل 1.7 مليون جنيه.

حققت شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات نشاط بلغت 309 ملايين جنيه خلال عام 2023 مقابل 177 مليون جنيه عن عام 2022 بنسبة نمو 75%، وبلغ صافي الربح 40.5 مليون جنيه مقارنة بـ22.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 82%.

في سياق منفصل أعلن بنك كريدي اجريكول مصر، عن موافقة مجلس الإدارة على تعديل اقتراح توزيع الأرباح على المساهمين عن عام 2023 ليصبح 27.92% بواقع 1.14560 جنيه للسهم بدلًا من 60.2% بواقع 2.47 جنيه للسهم، رهنًا بموافقة الجمعية العامة.